Maltempo, martedì una breve tregua, poi ancora pioggia e neve in quota

Martedì schiarite dal mattino, da mercoledì torna il maltempo con cielo coperto con un nuovo peggioramento previsto per giovedì

LECCO – Il maltempo che sta imperversando sul lecchese nel giorno dell’Epifania, col quale si chiudono le festività natalizie, durerà fino a questa notte con piogge diffuse che andranno gradualmente a esaurirsi e nel corso della giornata di domani, martedì 7, già dal mattino le schiarite si faranno spazio a partire da est, fino a regalare, nel pomeriggio, un panorama prevalentemente poco nuvoloso. Nelle zone montane, la neve farà la sua comparsa tra i 1200 e i 1500 metri di altitudine.

Le temperature subiranno un lieve scossone: i valori minimi, attorno ai 3°C in pianura, saranno in calo rispetto ai giorni precedenti, mentre le massime, vicine ai 9°C, faranno registrare un leggero rialzo. Lo zero termico oscillerà tra i 1500 e i 1800 metri, mantenendo il profilo tipico della stagione.

Mercoledì 8 gennaio si prevede una giornata più fredda e dominata da una nuvolosità variabile, specie sulle Alpi e Prealpi, dove gli annuvolamenti saranno più marcati sulle Alpi Retiche di confine. Sul resto del territorio, il cielo resterà per lo più molto nuvoloso, con qualche apertura qua e là che però non basterà a rendere la giornata luminosa. Verso la serata, sulle Prealpi potrebbero manifestarsi precipitazioni deboli e sporadiche, mentre sulle Alpi Retiche le possibilità di pioggia o neve saranno presenti ma limitate.

Le temperature, sia minime che massime, saranno in calo, mentre il limite dello zero termico si attesterà tra i 1400 e i 1800 metri.

Giovedì 9 è previsto un nuovo transito perturbato con piogge su molti settori, localmente abbondanti. Attesa nuova neve sulle Alpi oltre i 1400 metri. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venerdì 10, possibili nubi e residue precipitazioni nella prima parte del giorno, probabile un successivo deciso miglioramento con forti venti settentrionali. Temperature in possibile marcata diminuzione la sera.