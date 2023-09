Messa al Sass Quader per il Gel Laorca a suffragio dei soci scomparsi

Tradizionale appuntamento sulle montagne di casa

LECCO – Tradizionale appuntamento al Sass Quader per il Gruppo Escursionisti Laorchesi (GEL) che in occasione della prima domenica di settembre celebrano la messa in memoria dei soci scomparsi.

Tradizione rispettata anche questa mattina, quando due comitive, una partita da Malavedo per un giro più lungo e una partita da Ballabio, hanno raggiunto la vetta del Sass Quader (886 m) dove don Marco Tenderini ha celebrato la messa.

Un appuntamento caro per il Gel Laorca che ogni anno ricorda i soci scomparsi, ma anche un’occasione per una camminata sulle montagne di casa per trascorrere una domenica in compagnia.

Al termine della celebrazione, il gruppo si è spostato in cima al vicino Monte Melma per un aperitivo offerto dal Gel Laorca, quindi pranzo al sacco per il proseguimento della giornata conviviale.

Si ringrazia il fotografo Giancarlo Airoldi per le immagini