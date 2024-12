Nuovo Lungolago, Comune e commercianti a confronto sui parcheggi

Confcommercio Lecco chiede di lasciare alcuni posti auto in zona Malpensata

Apertura dal Comune: “Faremo i necessari approfondimenti a livello tecnico”

LECCO – Lungolago, posti auto, ma anche problemi legati alla sicurezza in centro città e alla viabilità. L’incontro di ieri, mercoledì 3 dicembre, tra Comune e Confcommercio Lecco è stato produttivo su diversi fronti come ha fatto sapere Peppino Ciresa, presidente della Zona 3 (che comprende i Comuni di Lecco, Malgrate e Pescate), che ha richiesto il confronto insieme al presidente Antonio Peccati e al direttore Alberto Riva. Ad accogliere la delegazione in Municipio sono stati il sindaco Mauro Gattinoni insieme agli assessori Giovanni Cattaneo (Commercio) e Maria Sacchi (Lavori Pubblici).

Il nodo centrale dell’incontro è stato quello dei parcheggi, legato al cantiere del riqualificazione del lungolago cittadino. Come noto, infatti, per la realizzazione della pista ciclabile verranno rimossi un’ottantina di posti auto da Piazza Cermenati alla Malpensata. Un intervento che non ha mancato di destare preoccupazioni tra i commercianti e i residenti della zona, testimoniate anche dalla raccolta firme lanciata nei mesi scorsi e sottoscritta da oltre un migliaio di persone.

A ribadire le preoccupazioni è stato Peppino Ciresa: “Soprattutto in zona Malpensata-Caviate i commercianti temono risvolti negativi per le loro attività – ha fatto sapere – abbiamo ribadito al Comune la nostra proposta, ovvero quella di salvaguardare almeno alcuni posti auto che potrebbero essere mantenuti anche in virtù della larghezza della carreggiata, pensiamo ad esempio tra via di Capo d’Istria e via Malpensata”.

La promessa di realizzare un silos in località Caviate per sopperire alla rimozione dei posti auto non convince Confcommercio Lecco: “Ancora non sappiamo quando verrà aperto, inoltre ci aspettiamo che con gli imminenti lavori alla piattaforma sportiva della Malpensata sempre più persone si porteranno in zona con l’auto e questo creerà ulteriori problemi con la sosta” ha commentato Ciresa.

Preoccupazioni raccolte dagli amministratori, come spiegato dall’assessore Giovanni Cattaneo: “Abbiamo ascoltato con attenzione le situazioni e le esigenze che ci sono state segnalate dai rappresentanti dei commercianti, sia relativamente ai parcheggi che riguardo la viabilità. In merito al lungolago, in questa prima fase di cantiere abbiamo visto come l’utenza si sia ‘spostata’ nei parcheggi vicini, tra via Parini, il Broletto e la Basilica. Persistono, e lo capiamo, invece, le preoccupazioni in zona Malpensata”. In merito alla proposta di lasciare alcuni posti auto, l’amministrazione comunale ha dimostrato apertura: “Ci siamo presi l’impegno di fare alcuni approfondimenti a livello tecnico per valutare la possibilità di lasciare alcuni posti auto e di dare un riscontro nelle prossime settimane ai proponenti” ha fatto sapere l’assessore Cattaneo.

Un’apertura che ha lasciato soddisfatta Confcommercio e il presidente della Zona 3 Peppino Ciresa: “L’incontro è stato proficuo, abbiamo portato le nostre segnalazioni all’amministrazione, permettendoci anche alcuni suggerimenti e ci ha fatto piacere la loro collaborazione, crediamo che sia importante potersi confrontare su questi temi con serenità, con unico obiettivo il benessere della città” ha concluso.