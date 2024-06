Occupazione suolo pubblico, proroga delle concessioni al 30 settembre

I titolari di pubblici esercizi devono essere in regola con il versamento del Canone Unico Patrimoniale

LECCO – E’ stata pubblicata nei giorni scorsi l’ordinanza di proroga al 30 settembre -salvo disdetta – delle concessioni di suolo pubblico in corso di validità al 31 maggio 2024 per i titolari di pubblici esercizi e attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande in regola con il versamento del Canone Unico Patrimoniale e di proroga al 30 settembre a semplice richiesta per i titolari di una concessione di suolo pubblico già al 30 settembre 2023, sempre in regola con il versamento del Canone Unico Patrimoniale.

Le richieste di disdetta e proroga sono da inviare entro le 12 del 15 giugno 2024 all’indirizzo Pec del Comune di Lecco.

Restano escluse dai rinnovo le concessioni rilasciate ai soggetti nei cui confronti la sentenza del TAR Lombardia – Milano del 22 maggio scorso produce effetti diretti.