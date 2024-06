“Officina Gerenzone” diventa associazione: il 21 giugno la presentazione

Evento aperto a tutti presso il Circolo Pio X di Rancio

Obiettivo del gruppo è stato, fin dall’inizio, quello di far riscoprire il fiume, la sua valle e gli abitanti. Durante la serata ci sarà la proiezione del docufilm “Gente di fiume”

LECCO – Il laboratorio cittadino “Officina Gerenzone” ha compiuto un passo significativo verso la formalizzazione delle proprie attività: nel mese di maggio 2024, il gruppo si è costituito ufficialmente in associazione diventando “Officina Gerenzone Aps”. L’associazione si presenterà a tutti gli interessati venerdì 21 giugno, alle 20:30, presso il Circolo Pio X di Rancio.

Nata nel 2019, “Officina Gerenzone” ha posto al centro della propria missione il territorio attraversato dal fiume Gerenzone, con le sue storie ricche di memoria, i paesaggi naturali di pregio e le numerose potenzialità ancora da esplorare. L’obiettivo principale del gruppo è stato, fin dall’inizio, quello di far riscoprire il fiume e la sua valle agli abitanti di tutte le età, accompagnandoli in visite guidate attraverso i rioni storici, per raccontare non solo il passato ma anche le prospettive future di questi luoghi suggestivi.

Tra le iniziative realizzate, numerose sono state le giornate dedicate alla cura del territorio, durante le quali i volontari hanno lavorato per recuperare aree e manufatti storici abbandonati da tempo. L’associazione ha inoltre organizzato eventi culturali e collaborato con altre realtà del territorio, instaurando rapporti solidi con residenti, altre associazioni, l’amministrazione comunale e le attività produttive lungo il fiume.

Il lavoro di conoscenza e narrazione della valle del Gerenzone ha trovato la sua espressione più alta nella realizzazione del docufilm “Gente di fiume”, diretto dal filmmaker e volontario Federico Videtta. Il docufilm, già proiettato in numerose scuole, sedi associative e enti, racconta la storia millenaria della valle, mettendo in risalto l’importanza di tutelare i manufatti di archeologia industriale, testimonianze del passato lavorativo legato al ferro che ancora caratterizza l’area di Lecco.

La serata di venerdì 21 giugno sarà un’occasione speciale per conoscere meglio “Officina Gerenzone Aps”. Dalle 20:45, presso il Circolo Pio X di Rancio, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i membri dell’associazione, condividere ricordi e proposte, e sostenere le attività attraverso la campagna di tesseramento come soci simpatizzanti o sostenitori. La splendida cornice del Circolo, con il suo terrazzo affacciato su uno dei tratti più caratteristici della Valle Gerenzone, sarà lo sfondo ideale per la proiezione del docufilm “Gente di fiume”.

Per chi desidera partecipare, l’evento inizierà con un apericena in compagnia, un momento conviviale per conoscere da vicino gli obiettivi e i progetti futuri dell’associazione. “Officina Gerenzone Aps” invita tutti coloro che amano il territorio e desiderano contribuire alla sua valorizzazione a unirsi a questo importante appuntamento.

Appuntamento quindi a venerdì 21 giugno presso il Circolo Pio X di Rancio per celebrare insieme la nascita di “Officina Gerenzone Aps” e scoprire le iniziative che renderanno ancora più viva e affascinante la Valle del Gerenzone.