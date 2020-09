Piani Resinelli, feste e musica fino a tarda notte, lo sfogo: “Non c’è rispetto”

La segnalazione di una villeggiante: “Sabato notte insonne a causa di un rave party non distante da casa mia”

“Inutile le chiamate alle forze dell’ordine, esistono posti sul territorio lecchese in cui non c’è legge”

PIANI RESINELLI – “Esistono posti sul territorio lecchese in cui non c’è legge, ognuno arriva e può fare tutto quello che crede e che più gli piace. Ovviamente senza alcun rispetto per le persone, per la natura e per l’ambiente”. Lo sfogo arriva da una villeggiante dei Piani Resinelli.

“In vent’anni che frequento questa località non ho mai visto ne incontrato forze dell’ordine. Nemmeno in quei sabato e domenica dove arrivano migliaia di persone e con loro arrivano migliaia di macchine che ti parcheggiano sul prato di casa, tonnellate di spazzatura sparsa in giro, assembramenti inimmaginabili su strade e sentieri, ovviamente tutti senza mascherina”.

“Inoltre – ha continuato la villeggiante – se hai la sfortuna di avere una casa hai Piani dei Resinelli, dove ti rifugi dopo una settimana di lavoro, quasi sicuramente non riuscirai a dormire perché qualcuno sta facendo un rave party che dura dal pomeriggio al mattino. Ovviamente i tentativi di chiamare i carabinieri sono sempre vani e inutili. Del resto, come ha detto il proprietario della casa dove si svolgevano i festeggiamenti, ‘a casa proprio si può fare quel che si vuole senza rispetto per niente e nessuno giusto?’ Sabato notte l’ho trascorsa senza chiudere occhio per colpa della musica (e che musica) ad alto volume fino alle 2. La stessa musica è andata avanti fino alle 15.30 di domenica. Beh, io la mia casa ai Resinelli sto cercando di venderla e sogno il giorno che potrò evitare di venirci!”.