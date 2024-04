Polizia provinciale: ampliate e rinnovate le dotazioni tecniche

Finanziamento di oltre 20mila euro grazie a un bando di Regione Lombardia

“Fondamentale fornire al personale le strumentazioni più moderne e funzionali per poter svolgere le proprie attività”

LECCO – La Provincia di Lecco ha ottenuto, per il secondo anno consecutivo, un contributo da Regione Lombardia nell’ambito del Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali e incremento del parco veicoli destinati alla polizia locale – anno 2024.

Lo scorso anno il contributo aveva permesso l’acquisto di due nuovi veicoli per le attività di controllo di sicurezza stradale. Quest’anno sono state ampliate e rinnovate le dotazioni tecniche che permetteranno al Corpo di Polizia provinciale di svolgere il proprio lavoro in maniera più sicura ed efficace.

In particolare, saranno acquistati:

1 drone

5 apparati radio portatili

4 apparati radio veicolari

3 dash cam

3 body cam

2 defibrillatori a bordo dei veicoli di servizio

Il finanziamento permetterà inoltre di adeguare l’armeria, garantendo una migliore organizzazione e razionalizzazione degli spazi e una maggiore sicurezza per gli operatori. Il contributo ricevuto ammonta a 20.211,74 euro e coprirà il 50% del costo del progetto (40.423,48 euro).

“Anche quest’anno – commentano la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato alla Polizia provinciale Stefano Simonetti – abbiamo partecipato con successo al bando regionale, che ci ha permesso di accedere ai contributi per l’acquisto di nuova strumentazione tecnica a servizio del Corpo di Polizia provinciale e di adeguare il locale adibito ad armeria per garantire maggiore efficacia e sicurezza. La Polizia provinciale di Lecco svolge le sue funzioni in un territorio molto articolato con particolari caratteristiche orografiche e antropiche; perciò, è fondamentale fornire al personale le strumentazioni più moderne e funzionali, per poter svolgere le proprie attività di prevenzione e garantire ai cittadini una sempre maggiore sicurezza”.