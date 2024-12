Rancio, primo intervento della stagione per la squadra antincendio

26 volontari hanno partecipato alla mattinata di lavori di pulizia lungo la pista tagliafuoco

Un ringraziamento ai coscritti della classe 1964 per la donazione effettuata in favore del gruppo

LECCO – Primo intervento della nuova stagione per la Squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Domenica scorsa, ben 26 volontari hanno partecipato alla mattinata di lavori di pulizia lungo la pista tagliafuoco.

La squadra è partita dalla zona della bacheca dell’antincendio, sopra l’abitato di Rancio, e ha ripulito dalla vegetazione le reti paramassi e la tombinatura salendo fino alla zona della baita del Gruppo Escursionisti Rancesi. Lavori indispensabili per mantenere il tracciato in efficienza, soprattutto in caso di incendio.

Il caposquadra Mario Fusi, nell’occasione, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento ai coscritti della classe 1964 per la donazione effettuata in favore del gruppo e che verrà utilizzata per l’acquisto di attrezzatura.