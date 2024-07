Rette asili nido: dalla Regione 20 milioni per le famiglie vulnerabili

Rispetto al 2023/24 aumentano di 4 milioni i fondi per le rette degli asili nido così come la platea di aventi diritto

“Il sostegno alla persona e alla famiglia rappresenta un obiettivo strategico della giunta regionale”

LECCO – Approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alla famiglia Elena Lucchini, la delibera che stanzia 20 milioni di euro per la misura “NIDI GRATIS PLUS 2024/2025”. La misura ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale facilitando l’accesso ai servizi per la prima infanzia mediante l’abbattimento dei costi sostenuti per il pagamento della retta di frequenza di nidi e micronidi pubblici e privati acquistati in convenzione dal Comune.

Per poter beneficiare del programma il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti: figli di età compresa 0-3 anni iscritti a nidi e micronidi pubblici e/o posti acquistati in convenzione dall’ente locale presso privati autorizzati, relativi a strutture ammesse alla misura; indicatore della situazione economica equivalente – sulla base della normativa ISEE in corso di validità fino a 25.000 euro; retta mensile superiore all’importo rimborsabile da INPS, pari a 272,72 euro, oppure a euro 327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale (nuclei familiari con nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, e presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni).

La misura “Nidi Gratis – Bonus 2023/2024” approvata lo scorso anno prevedeva la partecipazione di nuclei familiari in possesso di ISEE in corso di validità non superiore a euro 20.000 prevedendo risorse complessive di euro 16.000.000. Con l’approvazione della misura “NIDI GRATIS PLUS 2024/2025”, la giunta regionale ha ampliato la platea dei possibili destinatari della misura, prevedendo la possibilità di partecipazione anche per le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. La Direzione Generale emanerà l’Avviso per l’adesione da parte dei Comuni e l’emanazione dell’Avviso per la partecipazione da parte

delle famiglie.

“Ringrazio l’Assessore Lucchini che, con questo importante provvedimento, prosegue il percorso, avviato nel 2016, per la realizzazione di azioni di politiche di sostegno all’accesso ai servizi per l’infanzia in favore dei minori appartenenti a nuclei familiari più a rischio di esclusione. Il sostegno alla persona e alla famiglia rappresenta un obiettivo strategico della giunta regionale e questo importante provvedimento lo testimonia” dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.