Sei nuovi Cavalieri a Lecco: consegnate le Onorificenze al Merito

La premiazione nel corso della cerimonia organizzata dalla Prefettura per presentare il bilancio dell’attività 2024

Salvatore Cappello, Alessio Carparelli, suor Natalina Isella, Maria Grazia Nasazzi, Alessandro Pirola e mons. Maurizio Rolla

LECCO – La cerimonia organizzata oggi pomeriggio dalla Prefettura di Lecco per presentare l’attività 2024, è stata anche l’occasione per consegnare le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a sei personaggi del territorio lecchese che si sono distinti in diversi ambiti.

Sono stati nominati Cavaliere:

Salvatore Cappello , ex direttore di Linee Lecco azienda per la quale ha lavorato per quasi 51 anni. E’ andato in pensione il 31 luglio scorso;

Colonnello Alessio Carparelli, ha guidato fino al settembre scorso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecco lasciando il posto al Colonnello Nicola Melidonis;

Suor Natalina Isella, missionaria in Congo dove si trova a fronteggiare il grave problema sociale delle bambine innocenti accuse di stregoneria (sul palco la nipote a ritirare il premio);

Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, già guida dell'Associazione nazionale genitori scuole cattoliche paritarie;

Alessandro Pirola, dal 2009 ad oggi ha istruito centinaia di richieste affinché i reduci e deportati nei lager nazisti potessero ottenere la Medaglia d'Onore;

Monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale della Zona pastorale III, nominato nel 2012 dal Cardinal Angelo Scola e riconfermato nel 2018 da Monsignor Mario Delpini. Ha prestato servizio a Lecco fino al 31 agosto 2023.