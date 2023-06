Starlight Valmadrera e Basket Lecco, un successo il camp di minibasket

I mini atleti hanno soggiornato per 8 giorni al CFPA di Casargo

VALMADRERA – Si è concluso oggi per il secondo anno consecutivo di collaborazione con Starlight Valmadrera e Basket Lecco il camp dedicato agli atleti del minibasket presso il Centro di formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo dove i mini atleti hanno soggiornato per 8 giorni, una settimana piena di sport, svago con un importante percorso di crescita sportiva ed educativa.

L’idea alla base del camp è qualcosa che va oltre la semplice funzione ricreativa e il contenuto cestistico ma rappresenta soprattutto un fondamentale momento di costruzione di spirito nella filiera giovanile del territorio lecchese. Il Camp ha visto un notevole aumento dei partecipanti i quali a sorpresa si sono allenati con Alessandro Riva, giocatore di serie B uscito dal vivaio di Basket Lecco.

Le società ringraziano per la collaborazione i coach Gea Formigaro, Simona Cao e

Matteo Mastroagostino , uno Staff di prim’ordine a supporto dei ragazzi e delle ragazze

partecipanti, un ringraziamento ai genitori per la fiducia data ad entrambe le società organizzatrici e restiamo in attesa che inizi il camp del giovanile che si svolge dal 2 al 9 luglio per i ragazzi/e dal 2007 al 2012. Che vedrà la partecipazione di 30 atleti e atlete sempre grazie alla collaborazione fra le due società del territorio lecchese.