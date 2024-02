Teleriscaldamento, ecco gli interventi in programma nei prossimi mesi

Iniziati i lavori in via Baracca. Dal 19 febbraio al via la posa della rete in piazza Manzoni

Successivamente saranno interessate le zone di Corso Martiri e via Trieste, Aspromonte, Caprera fino a via Da Vinci

LECCO – Continuano i lavori di posa della rete del teleriscaldamento nella città di Lecco. Ieri, come annunciato, sono cominciate le opere in via Baracca, con istituzione senso unico di marcia da via Belfiore in direzione di Corso Promessi Sposi.

Dal giorno 19 febbraio, inizieranno i lavori di posa della rete in Piazza Manzoni, nel controviale da via Azzone Visconti a Corso Martiri della Liberazione. L’intervento comporta la chiusura del breve tratto interessato, garantendo il passaggio ai residenti.

Dal 26 febbraio le attività di posa si sposteranno su Corso Martiri della Liberazione, con istituzione senso unico di marcia da via Appiani a Piazza Manzoni. A seguire, nei prossimi mesi, i lavori di posa della rete proseguiranno su due versanti: da un lato si svilupperanno su via Appiani e via Pizzi al fine di completare il collegamento con quanto già posato su via Amendola; dall’altro interesseranno via Trieste, via Aspromonte e via Caprera fino a via Leonardo da Vinci.

Ulteriori e specifiche informazioni sono a disposizione al numero verde 800.077.464, alla casella info@acinqueenergygreenway.it e al sito acinquecalore.it.