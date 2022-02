Tanta partecipazione alla raccolta fondi in via Lamarmora a Lecco

Già riempiti quattro furgoni. Volontari al lavoro, si prosegue anche martedì. Si raccolgono viveri e vestiario

LECCO – Una vera corsa alla solidarietà quella che si è vista lunedì in via Lamarmora a Lecco dove per tutto il giorno si è assistito ad un ‘via vai’ dall’officina Ravasio, che ha fatto da punto di riferimento in città per la raccolta umanitaria destinata all’Ucraina.

Un’iniziativa lanciata dall’associazione “Cassago Chiama Chernobyl” attiva da decenni nel sostegno alla popolazione ucraina, dopo il disastro della centrale nucleare, e oggi impegnata attivamente per aiutarli in questo momento di forte difficoltà.

Il primo giorno di raccolta è stato un successo: il piazzale esterno si è riempito di scatoloni contenenti viveri, soprattutto generi di lunga conservazione, e vestiario per affrontare le rigide temperature della stagione. I primi furgoni sono già stati riempiti e si preparano al viaggio verso l’Ucraina. La raccolta proseguirà anche martedì.

Il servizio completo nel video.

