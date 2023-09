Ultimo scampolo d’estate, ancora tutte balneabili le spiagge del lago

Unica eccezione per l’area “Darsena Brera” a Bosisio

Ricordiamo i consigli per effettuare il bagno in sicurezza

LECCO – In base agli esiti delle analisi dei campionamenti effettuati il 29 e 30 agosto positivi i giudizi ai fini della balneazione sulle spiagge del nostro lago.

Unica eccezione per l’area “Darsena Brera” nel comune di Bosisio Parini, gli esiti analitici dei campionamenti effettuati il 29 agosto 2023 non sono risultati favorevoli (Escherichia coli con valore superiore al limite di 1000 UFC/100 mL).

Inoltre, data l’estrema variabilità del fenomeno della fioritura algale (cianobatteri) in relazione alle condizioni climatiche e atmosferiche, si ribadisce che in presenza di acque torbide, schiume o mucillaggini, o con colorazioni anomale è sconsigliato immergersi.

E’ comunque buona norma, a tutela della salute, adottare i seguenti comportamenti:

evitare di ingerire acqua durante il contatto con acque di balneazione;

fare la doccia appena usciti dall’acqua provvedendo ad asciugare completamente tutto il corpo, con particolare riguardo alla testa;

sostituire il costume dopo il bagno.

Si sottolinea che il contatto con acque contaminate da cianobatteri potrebbe provocare diversi effetti tra i quali: irritazione delle vie respiratorie e degli occhi (come riniti, asma, congiuntiviti, tosse) e/o disturbi gastrointestinali.

Infine, così come già accaduto negli anni precedenti a seguito di segnalazioni di dermatiti in alcune persone che hanno avuto contatto con le acque, è verosimile che tali inconvenienti siano determinati da riscontro occasionale di cercaria nelle acque interessate. Pur non costituendo, le dermatiti in questione, un serio pericolo per la salute, si ritiene opportuno segnalare il fatto al fine di informare la popolazione, predisponendo una scheda informativa che si allega alla presente, contenente anche alcune indicazioni principali.

DERMATITE DEL BAGNANTE – SCHEDA INFORMATIVA

Consigli per fare il bagno in sicurezza

Questa stagione estiva, purtroppo, ha visto tanti incidenti mortali nelle acque del nostro lago. Ricordiamo il dramma di Ferragosto a Mandello culminato con la morte di una ragazzina di 11 anni. Di seguito i consigli di Ats Brianza diramati nelle scorse settimane con le precauzioni da prendere per effettuare un bagno in sicurezza.

Per vivere a pieno e in sicurezza i laghi del territorio, Ats Brianza ha predisposto alcuni consigli per i bagnanti: