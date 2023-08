Nasce la Carta ‘3 Laghi’, un unico biglietto per navigare tra Italia e Svizzera

Per la prima volta sarà possibile navigare con un unico biglietto sui laghi di Como, di Lugano e Maggiore

I biglietti in vendita da domani, 1° agosto

COMO – Nell’ambito della collaborazione italo-svizzera del Consorzio dei Laghi – Swiss Italian Navigation Group, che vede coinvolte GGNL – Gestione Governativa Navigazione Laghi e SNL – Società Navigazione del Lago di Lugano, nasce la Carta “3 Laghi” che consente di viaggiare in battello sui laghi Maggiore, di Lugano e di Como. Per la prima volta sarà possibile navigare con un unico biglietto tra Italia e Svizzera.

“L’iniziativa è volta ad incentivare l’utenza a viaggiare sui tre laghi di Lugano, di Como e Maggiore, usufruendo di un nuovo biglietto di viaggio unico al fine di godere dei bellissimi panorami e delle splendide località di ogni lago, attraverso i servizi di trasporto lacuali della Gestione Governativa Navigazione Laghi Italia e della Società Navigazione Lago di Lugano per un’intera giornata” commenta il Direttore Centrale Navigazione Laghi Alberto Chiovelli “Tutto questo permetterà di valorizzare sempre di più il turismo e quello sostenibile in particolare, scegliendo come mezzo primario di spostamento sulle acque dolci dei laghi tra Italia e Svizzera la nostra flotta di trasporto pubblico di linea. Il prodotto che oggi presentiamo rappresenta in prima battuta certamente una straordinaria occasione per tutti i turisti che hanno voglia di visitare i nostri laghi, come del resto è il frutto di una collaborazione sinergica che da tempo siamo impegnati a portare avanti come Consorzio, ma anche e soprattutto una grande opportunità per tutti i territori coinvolti in termini di sviluppo economico e turistico di qualità”.

“La creazione di un simile prodotto turistico è la testimonianza che la collaborazione in essere tra le Consorziate si traduce di fatto in una fondamentale risorsa a beneficio di un’intera regione e dello sviluppo turistico dell’area Insubrica. Questa nuova carta è pensata per far scoprire e visitare il territorio sia ai turisti che ai cittadini”, commenta Agostino Ferrazzini, presidente di Società Navigazione del Lago di Lugano.

Grazie alla nuova Carta “3 Laghi” si potrà viaggiare e percorrere navigando a bordo dei battelli di GGNL e SNL oltre 400 kmq tra Italia e Svizzera, raggiungendo oltre 110 destinazioni per visitare borghi pittoreschi, luoghi ricchi di storia e arte e apprezzare bellezze paesaggistiche e architettoniche che regalano scorci senza tempo.

Il biglietto sarà in vendita a partire da martedì 1 agosto 2023 in occasione della festa nazionale Svizzera e avrà validità fino a domenica 8 ottobre 2023.

Si tratta di un titolo di viaggio a validità giornaliera per ciascuno dei tre laghi al prezzo speciale di CHF 84.00 / € 84.00 (adulti) e CHF 42.00 / € 42.00 (ridotto 6-11 anni) e sarà acquistabile presso le agenzie di terra di GGNL dei laghi Maggiore e di Como e presso le agenzie di terra di SNL dei laghi di Lugano e del bacino svizzero del Lago Maggiore.

Nel bacino svizzero lago Maggiore sono escluse dall’iniziativa le corse di SNL dalla nr. 101 alla nr. 126 e sul lago di Lugano le corse dalla nr. 70 alla nr. 79. Relativamente al lago di Como è consentito l’utilizzo delle corse rapide previa verifica della disponibilità dei posti e l’acquisto del supplemento presso la biglietteria di terra.

Info@consorziolaghi.ch

tel. (+41) 91 222 10 95

Navigazione Lago Maggiore

infomaggiore@navigazionelaghi.it

tel. (+39) 0322 233200

Navigazione Lago di Como

infocomo@navigazionelaghi.it

tel. (+39) 031 579211 Nr. Verde 800551801

SNL – Società Navigazione del Lago di Lugano

info@lakelugano.ch

tel. (+41) 91 222 11 11