Bellano, imbianchino cade da 3 metri: in giallo in ospedale

L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì, in via Per Taceno

L’uomo di 45 anni è stato trasportato in ospedale con la sospetta frattura del femore e del bacino

BELLANO – E’ caduto dall’altezza di circa 3 metri rimediando delle sospette fratture al femore e al bacino. E’ successo questa mattina, giovedì, in via Per Taceno quando un uomo di 45 anni, di professione imbianchino, è caduto a terra provocandosi diverse ferite. Immediatamente è scattata la mobilitazione dei soccorsi con l’invio sul posto, inizialmente in codice rosso, dell’ambulanza del Soccorso Bellanese e dell’elicottero, alzatosi in volo da Como. Mobilitati anche i carabinieri e i funzionari di Ats a cui spetterà il compito di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Il lavoratore è stato soccorso sul posto e poi trasportato in codice giallo in ospedale a Lecco con la sospetta frattura del femore e del bacino.