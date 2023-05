Colico. Sul palco dell’Auditorium i ragazzi del Galilei portano la Grecia

Realtà e finzione, alla base di ‘In Grecia. Terra di miti ed eroi’, si intrecceranno durante la serata di lunedì

Un racconto di vita e un libro di Zanetto, ora anche spettacolo grazie agli alunni dell’Istituto, che incontreranno autore e protagonisti del romanzo

COLICO – Un nonno coi suoi quattro nipoti parte per un viaggio in Grecia. Una storia che potrebbe essere realmente accaduta, scritta in un libro o rappresentata in uno spettacolo. ‘In Grecia. Terra di miti, dei ed eroi’ ha assunto e assumerà tutte queste forme, perché a portarla sul palco dell’Auditorium M.Ghisla di Colico ci penseranno lunedì sera, 22 maggio, gli studenti della prima media frequentanti l’Istituto G.Galilei.

Un momento per cui i ragazzi si preparano da un anno, trascorso sulle pagine del romanzo di Giuseppe Zanetto, che racconta proprio il viaggio in Grecia di un nonno con i suoi quattro nipoti. Fatti che l’autore e i piccoli protagonisti hanno davvero vissuto sulla propria pelle.

Nel corso della serata, con inizio alle ore 20.15, storie e volti si intrecceranno, e i giovani alunni del Galilei potranno nell’occasione incontrare Zanetto e i nipoti, personaggi reali, ma anche fittizi (nel libro), che andranno a impersonare in scena, evocando le antiche radici ellenistiche.

Ad aderire al progetto, ideato proprio dalle classi prime della scuola secondaria di primo grado Galileo Galilei di Colico, anche Colico legge. Ad accompagnare lo spettacolo l’Orchestra d’Istituto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.