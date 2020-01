Mandello. La stagione teatrale si apre con “Mi amavi ancora…”

Primo appuntamento sabato 1 febbraio

In scena “Mi amavi ancora…” di Florian Zeller

MANDELLO – Al teatro Fabrizio De Andrè di Mandello si apre la stagione teatrale sabato 1 febbraio (ore 21). In scena lo spettacolo “Mi amavi ancora…” di Florian Zeller, testo premiato dall’Accademia Francese per la Nuova Drammaturgia. Regia di Stefano Artissunch con Ettore Bassi, Simona Cavallari, Giancarlo Ratti e Malvina Ruggiano; scene Matteo Soltanto, costumi Marco Nateri.

Acquisto biglietti on line www.ideainpiu.it, oppure presso la Pro Loco Mandello.

La trama

Lo scrittore e drammaturgo Pierre è morto in un incidente d’auto. Nel tentativo di mettere ordine ai documenti, Anne, la sua vedova, scopre gli appunti presi per la stesura di una futura commedia, che trattava di un uomo sposato, scrittore, appassionato ed innamorato di una giovane attrice. Fiction o autobiografia? Il dubbio si agita ed inizia un’indagine febbrile. Anne si persuade che il testo narri l’infedeltà di Pierre e va alla ricerca della donna, sua antagonista, senza riuscire a rivelare la verità o l’illusione della stessa: è il dolore che la fuorvia? Oppure finalmente ha aperto gli occhi? Per rispondere a questa domanda, si appella ai suoi ricordi ed anche a Daniel, migliore amico di Pierre, un personaggio brillante e forse segretamente innamorato di lei, che con molta dolcezza cerca di rassicurarla, ma ci riesce solo a metà. Anne persevera nella sua ricerca e decide di contattare l’attrice Laura Dame che è menzionata nelle note della commedia del marito. Sospetta che sia lei l’amante. Scruta il passato, domanda a chi la circonda, cammina in un pericoloso labirinto. Quanto deve essere cercata la verità? Flashback in situazioni inaspettate, lo spettatore si immedesima in questi personaggi in una ricerca fatta di dubbi e apprensioni, in cui si mescolano realtà, immaginazione, paura, risate e fantasia.