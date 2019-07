Una nuova App e rete Wifi Free: Colico sempre più ‘navigabile’

Inaugurata la app “Colico Smart” e attivata la rete di internet gratis in centro

“Un passo avanti verso i cittadini e i visitatori della nostra città”

COLICO – Il Comune di Colico prosegue il suo percorso di ammodernamento: lo scorso mese è stata messa a disposizione dei cittadini e dei turisti una comoda applicazione per dispositivi mobili “Colico Smart”, e a partire da questi giorni è stata attivata una nuova rete WiFi pubblica e gratuita.

La nuova rete WiFi, offerta e installata dalla società valtellinese Rfcom Wireless, garantirà un accesso del tutto gratuito alla rete internet nella Piazza Giuseppe Garibaldi e nella zona antistante il PalaLegnone ove si svolgono molte delle numerose feste e manifestazioni del paese.

Per utilizzare il servizio occorre essere in possesso di un PC portatile, un cellulare, uno smartphone, o un qualsiasi altro dispositivo dotato di un’interfaccia WiFi. Attivando il WiFi e selezionando la rete “Colico Free Wifi” si viene re-indirizzati a una pagina di registrazione; basta quindi accettare le condizioni di utilizzo per poter navigare in internet gratuitamente.

Come per tutti i servizi di questo tipo al fine di evitare l’uso improprio della rete, la connessione sarà attiva per 3 ore al giorno, una volta avviata la sessione si può sospenderla e riprenderla fino al raggiungimento delle 3 ore

“In un mondo sempre più connesso e digitale, dopo la app Colico Smart, il nostro paese fa un ulteriore passo avanti e dota di una rete WiFi gratuita due dei suoi principali centri di aggregazione dei cittadini colichesi e delle persone che visitano Colico, la Piazza Lago e il PalaLegnone – commenta l’assessore al Turismo e al Commercio Sabrina Rabbiosi – Un ringraziamento alla disponibilità della società che ha permesso l’avvio di questo servizio nella stagione estiva in corso.”