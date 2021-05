VARENNA – Considerata la necessità di effettuare lavori di manutenzione al manto stradale (rifacimento asfalto) in via Corrado Venini dal civico n. 59 all’intersezione con via Enrico Fermi (località Olivedo) dal giorno 4 maggio 2021 alle ore 07.00 fino al giorno 6 maggio 2021 ore 19.00, il Comune di Varenna stabilisce:

l’istituzione del senso unico alternato in via Venini dal civico n. 59 all’intersezione con via Enrico Fermi;

l’istituzione del divieto di sosta negli stalli in via Corrado Venini compresi tra il civico n. 61 e il civico n. 158.

Per chi possiede posto auto in area privata nella zona interessata, spiegano dal Comune, si consiglia di spostare i veicoli per evitare l’impossibilità del loro utilizzo. In caso di maltempo i lavori saranno rinviati a data da destinarsi.