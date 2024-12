As Merate volley: altra bella vittoria in trasferta

Altri tre importanti punti per i gialloblu allenati da coach Debora Spreafico

A Milano contro Bocconi Volley l’As Merate volley si impone per 3 a 1

MERATE – Si è chiusa mettendo nel cassetto altri tre punti la prima fase del campionato per l’As Merate Volley. La vittoria è arrivata sabato al termine della trasferta a Milano contro Bocconi Volley.

Una partita iniziata senza troppo ritmo di gioco con i gialloblu che, nel primo set, malgrado il vantaggio di 20 a 15 conquistato senza troppa fatica, riescono a regalare agli avversari il primo tempo di gioco complice qualche errore di troppo e l’ottimo muro dei milanesi.

Una partenza in salita, contrastata subito però dalla lucidità e dalla determinazione con cui i ragazzi di coach Debora Spreafico entrano in campo per cambiare subito la rotta. Il secondo e il terzo set si chiudono veloci in favore dei meratesi con un 18 a 25 e un 17 a 25. I gialloblu non sono però bravi a mantenere questo ritmo e, nel quarto set, partono subito male, dovendo rincorrere Bocconi praticamente per quasi tutto il set. Tensione e nervosismo crescono di pari passo alla incapacità di creare un gioco fluido e rilassato. Alla fine il set viene deciso in favore dell’As Merate grazie a un bel muro e a un altrettanto maestoso ace.

“Siamo riusciti a chiudere in bellezza questa prima fase del campionato” commenta soddisfatta coach Spreafico. “Ora i ragazzi possono godersi il meritato riposo delle pausa natalizia., necessario per ricaricare le pile e tornare a gennaio ancora più determinati”.