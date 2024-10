As Merate volley: grande attesa per la prima partita di campionato

Stasera la prima partita di campionato dell’As Merate Volley in trasferta a Ranica

Coach Spreafico: “Cercheremo di arrivare pronti, soprattutto di testa”

MERATE – Grande attesa per la prima partita di campionato di serie C che vedrà la squadra dell’As Merate confrontarsi in trasferta contro il sestetto dello Young Volley Club Scanzo Ranica.

Fischio di inizio alle 21.15 per una partita che promette emozioni e adrenalina e che sancirà l’inizio di un campionato impegnativo per i gialloblu. Lo sa bene coach Debora Spreafico che premette: “Sarà un campionato lungo. Scandito da 3 stop ( una pausa natalizia più due weekend ). Il girone è impegnativo con all’interno delle squadre ben attrezzate. Bisognerà giocare una partita alla volta cercando di mantenere chiaro l’obbiettivo. Mi aspetto tenacia e consapevolezza da parte dei ragazzi. Capacità di lottare sfruttando i nostri mezzi ma soprattutto avendo consapevolezza che ogni partita è una nuova sfida, un confronto. Ogni volta che si scende in campo bisogna dimostrare il valore che si possiede”.

La preparazione nelle ultime settimane, impreziosita anche da un mini ritiro in montagna, è stata curata e mirata “alla riatletizzazione dei singoli e alla creazione di alcuni sistemi di gioco. Siamo pronti e la squadra dimostra voglia di iniziare questa nuova stagione”.

Nel team si respirano determinazione e convinzione: “ Il roster giocatori è stato fortemente voluto dallo staff tecnico – continua Spreafico -. Crediamo di avere 14 elementi con caratteristiche diverse, ma che possano essere d’aiuto alla squadra nel bisogno. Come dicevo il campionato è lungo e credo che ci sarà bisogno di ognuno di loro. Continueremo a lavorare per avere una sempre più chiara identità di squadra”.

Quanto alla sfida di sabato sera, Spreafico non ha dubbi: “Cercheremo di arrivare pronti, soprattutto di testa. Bisognerà giocare lucidi, ordinati e fare quel che serve. Ora non ci resta che scendere in campo e metterci in gioco”.