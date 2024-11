As Merate volley prova a ripartire: sabato il match contro Azzano

Sabato sera si terrà la quarta partita del campionato di serie C

I gialloblu di coach Debora Spreafico impegnati in casa contro Azzano dopo la sconfitta a Villa d’Almè

MERATE – L’As Merate prova a ripartire dopo la sconfitta di settimana scorsa a Villa d’Almè. Sabato sera, alle 21, la palestra delle scuole elementari di via Montello ospiterà il match contro Azzano.

“Ci aspettiamo una squadra agguerrita, che arriva a Merate per fare punti” precisa coach Debora Spreafico, aggiungendo: “Azzano è una squadra ordinata, con giocatori esperti, sopratutto se si parla dei giocatori esterni. Dovremo entrare in campo aggressivi a partire dal servizio”.

La coach rivolge uno sguardo anche alla partita di sabato scorso, con una sconfitta che brucia ancora: “Abbiamo tutti riflettuto molto su quanto accaduto e non neghiamo che è rimasta amarezza per non aver portato in campo il nostro miglior gioco, lasciando prevaricare la squadra dell’Almevilla che si è espressa con una buonissima prestazione. Le note positive si vedono però dalla reazione del gruppo, che in settimana ha lavorato ancora con più serietà e attenzione ai dettagli. Consapevoli che tre punti li abbiamo persi, ma consapevoli anche che siamo solo alle porte della quarta partita di campionato”.