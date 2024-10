As Merate volley: sconfitta a Cantù per gli under 15

Gli under 15 dell’As Merate sconfitti per 3 a 0 a Cantù

“Abbiamo dato del filo da torcere, ma sicuramente la maggiore prestanza fisica ha inciso sul risultato”

MERATE – Trasferta a Cantù ieri, domenica, per la Tai Solutions U15 per la seconda partita di campionato di categoria, conclusa con una sconfitta per 3 a 0. Il match ha visto le due squadre fronteggiarsi con un costante equilibro, contendendosi, nel primo set chiuso con il parziale di 25 a 23 per i padroni di casa, un punto dietro l’altro.

Il secondo set, chiuso 25 a 19 per il Libertas Brianza Cantù, ha visto i gialloblu andare in leggera flessione mentre il terzo, concluso per 25 a 22, ha visto i ragazzi dell’As Merate provare a riscattarsi senza trovare però il vantaggio.

“Sicuramente una maggior prestanza fisica ha portato alla vittoria la Libertas Brianza Cantù anche se la Tai Solutions Merate ha dato del filo da torcere agli avversari” il commento dello staff dell’As Merate dopo la trasferta canturina.