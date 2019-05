Brivio, sabato il gazebo dei City Angels Lecco sul lungo fiume

BRIVIO – Saranno presenti per tutta la giornata sul lungo fiume di Brivio presentando le attività finora compiute e la missione del gruppo. I City Angels di Lecco allestiranno sabato prossimo, 1° giugno, un gazebo davanti al ex sede Pro Loco per presentare i servizi di solidarietà e sicurezza promossi nel territorio lecchese. Un’occasione importante per conoscere da vicino una realtà preziosa, molto attiva e sempre pronta a dare una mano per collaborare. Lo dimostra il servizio di cortesia svolto lo scorso fine settimana alla Stralugano dai City Angels di Lecco insieme ad altri “Angeli”