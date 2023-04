Calco: ottima partenza al trofeo Simoncelli per Alessandro Lora

Secondo posto per Alegas48 alla prima gara del trofeo Marco Simoncelli

Il campione di minimoto di Calco si conferma in gran forma: “Cambiano team e motori ma Ale resta un pilota da podio”

CALCO – Ottima partenza per il campioncino di minimoto Alessandro Lora, 10 anni, per tutti Alegas48, in gara domenica 19 marzo lungo il circuito Happy Valley di Cervia, dove ha preso il via il campionato interregionale di minimoto Trofeo Simoncelli.

Alessandro è infatti giunto al secondo posto della sua categoria, la Junior C, a solo un punto di distanza dal primo classificato.

Un ottimo risultato arrivato grazie a una prova importante che ha confermato il talento del giovanissimo pilota calchese. Dopo aver guadagnato, durante le qualificazioni, il terzo posto, Alessandro infatti si è distinto per due gare intense e combattute, in cui si è piazzato sempre secondo. Spettacolare, in particolar modo, la gara 2 con ben sette giri di sorpassi e controsorpassi, terminati appunto con il secondo posto a un punto dal primo classificato. Una gara da ricordare anche per il giro più veloce fatto registrare da Alessandro.



“Siamo molto contenti di questo esordio. Ale si è presentato in gara con una nuova squadra, il Team Space, e nuovi motori, Ghr. Cambi tutto, ma il risultato non cambia: Ale si è confermato un pilota da podio” dichiara con orgoglio il papà Marco. “Siamo soddisfatti del nuovo team e del nuovo motore, anche se bisogna lavorarci ancora un po’. I tempi registrati sono buoni e siamo fiduciosi anche per la prossima tappa in programma a Cervia. Un grande grazie va anche agli sponsor e al moto Club di Merate a cui siamo iscritti”.