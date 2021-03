Cernusco, successo per l’iniziativa benefica Bulbi in fiore

L’iniziativa benefica si è tenuta nel fine settimana davanti al piazzale della chiesa di Cernusco

Grazie all’acquisto dei bulbi in fiore sarà possibile contribuire al finanziamento di una borsa di studio con il Soroptimist

CERNUSCO – Ben 400 esemplari venduti tra sabato e domenica davanti al piazzale della chiesa parrocchiale. Successo per l’iniziativa benefica Bulbi in fiore, giunta alla terza edizione e promossa dalla commissione E2021 insieme a Soroptimist e alla parrocchia di Cernusco, con il patrocinio del Comune di Cernusco in occasione della giornata internazionale della donna.

Grazie all’acquisto dei bulbi di muscari e giacinti colorati, è stato possibile contribuire alla raccolta fondi per il bando per una borsa di studio per una giovane donna in memoria della compianta presidente del Sorotimist Merate Anna Paola Bianchi. Il club brianzolo ha infatti istituito, in memoria della presidente fondatrice, nel 2018 una borsa di studio, a cadenza annuale, per sostenere economicamente una giovane donna del nostro territorio interessata a un percorso di studio mirato a corsi professionali presso la scuola Fondazione Clerici di Merate per la qualifica di Operatore Socio Sanitario.