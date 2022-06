Che spettacolo Pedala coi Lupi! Successo per Torrevilla Bike

MONTICELLO – Oltre mille i “pedalatori della notte” che sabato sera hanno inforcato la propria bici e si sono uniti al “branco” di Pedala coi Lupi! nel parco di Monza.

Un interminabile serpentone di luci, una suggestione continua tra luci, suoni, ombre, passaggi in parabolica e in prati inondati da laser che li rendevano simili a un quadro di Monet.

Lo spettacolo di apertura, a cura di Drago Bianco, uno dei maggiori artisti esperti di arte della manipolazione del fuoco, ha acceso la magia con l’incanto del fuoco e regalato ai partecipanti un momento unico.

I cani lupo cecoslovacchi dell’allevamento Spirito Libero, mascotte della manifestazione, si sono prestati a tante foto e corso davanti ai pedalatori.

Torrevilla Bike ASD, organizzatore della manifestazione Pedala coi Lupi, è estremamente soddisfatta del risultato, come spiega Fabrizio Pirovano, ideatore della manifestazione e “patron” di Torrevilla Bike: “Non è mai semplice organizzare un evento di questa portata, centinaia di dettagli ai quali fare attenzione, cercare di superarsi sempre nelle suggestioni del percorso e fare in modo che anche chi non pedala ma vuole solo visitare Pedala coi Lupi resti soddisfatto è un impegno importante. Ma la nostra fatica viene ampiamente ripagata dal regalo più grande che possiamo ricevere: la gioia dei partecipanti, il loro stupore nel vivere questa esperienza in sella alle loro bici, pedalando nella notte con i loro familiari, i loro amici ma mai da soli perché quando si partecipa a Pedala coi Lupi ci si unisce nella magia e nella meraviglia”. Non solo. “Tutto questo non sarebbe possibile senza l’impegno encomiabile dei volontari e soci di Torrevilla Bike che credono in questo evento e lavorano coesi per la sua realizzazione e senza l’aiuto di Zampediverse, che da anni ne cura immagine e comunicazione e il sostengo dei tanti sponsor”.

Prossimo appuntamento con Pedala coi Lupi, il 7 luglio a Besana in Brianza per pedalare sui sentieri del Parco Agricolo della Valletta e vivere nuovamente questa meraviglia!