Con TorrevillaBike torna Pedala coi Lupi: appuntamento il 27 al Parco di Monza

Pedala coi Lupi è molto più che una pedalata notturna

La magia della notte pedalando lungo sentieri nascosti, bici luminose, musica, giochi di luci, arte e spettacoli vi faranno vivere un evento unico!

MONZA – Nella notte di sabato 27 maggio, il Parco di Monza ospiterà Pedala coi Lupi, un evento unico nel suo genere organizzato da TorrevillaBike Asd.

Chiamarlo “pedalata notturna” è quantomeno riduttivo: si tratta, infatti, di un vero spettacolo su due ruote, dove i partecipanti potranno vivere la magia della notte pedalando in tranquillità, in sella alla propria bicicletta, attraversando i sentieri del Parco, eccezionalmente aperto per l’occasione, allestiti con numerosi e particolari effetti speciali, coloratissimi effetti luminosi, musiche e suoni che creeranno un’atmosfera unica, tutta da vivere!

Non si tratta di una gara agonistica e competitiva, ma una suggestiva e speciale passeggiata in bicicletta, da fare da soli o in compagnia di amici o famiglia, che regalerà un’esplosione di emozioni.

E all’arrivo lo spettacolo ricomincia: tanta musica dal vivo e la birreria artigianale con cucina con le migliori specialità.

Pedala coi Lupi è aperta anche a chi non pedala: l’ingresso al villaggio è libero e si troveranno spettacoli a corollario dell’evento principale, la birreria con cucina dove si potranno gustare le specialità della Cucina dei Lupi e tanta ottima musica.

Il percorso è lungo 12 km lungo i sentieri e i viali del Parco, senza particolari difficoltà e adatti a tutti, costellati da effetti luminosi e sonori, tutti da scoprire. Basterà essere dotati di una MTB, di una City Bike, di una Gravel o di una bici elettrica. L’importante è essere dotati di una fonte luminosa, indossare il casco ed avere più di 8 anni. Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni in loco alle 18, orario in cui aprirà anche la cucina e inizierà l’intrattenimento musicale. Alle 21 è previsto il concerto mentre la partenza è prevista per le 21.30 e l’arrivo degli ultimi per le 23.

Oltre che in loco (Cascina San Fedele) è possibile iscriversi anche online su www.pedalacoilupi.com Sono previste promozioni per gruppi e famiglie.