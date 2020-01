Imbersago celebra la giornata della Memoria con l’incontro “Antisemita, chi?”

L’appuntamento è promosso in occasione della Giornata della memoria

La serata si terrà venerdì 24 gennaio in sala consiliare

IMBERSAGO – Una riflessione a tutto tondo sul concetto di “diverso” nel corso della storia. E’ quanto propone il comune di Imbersago per celebrare la giornata della Memoria. L’appuntamento è in programma venerdì 24 gennaio alle 20.45 in sala consiliare. La serata, intitolata simbolicamente “Antisemita, chi?”, vuole rappresentare un’occasione di analisi del concetto di “diverso” nel corso della storia.