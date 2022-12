Ottimi risultati per gli atleti allenati dai maestri Donato e Alberto Tentorio

Gli atleti erano in gara domenica 4 dicembre a Gerenzano

LA VALLETTA – Ancora sul podio gli atleti dell’Asd Bushi Karate – Do in gara il 4 dicembre a Gerenzano nell’ambito della competizione organizzata in memoria dell’ambasciator Luca Attanasio.

Moltissime le società presenti all’appuntamento in cui sono state promosse, da mattina a sera, quasi 900 gare.

Tra i partecipanti, allenati e preparati dai maestri Donato e Alberto Tentorio, si è distinta Gaia Tentorio, che è salita con grande margine rispetto alle altre concorrenti sul gradino più alto del podio gareggiando magistralmente nella categoria kata cinture arancio-verdi 9/10 anni. Non meno importante la prestazione di Cristian Terracciano, cintura verde che si è laureato al primo posto nella specialità kata eal terzo nel kumite. Lusinghiero terzo posto anche per Eduar Dicusara al kata.

Negli adulti ha sfiorato il podio Stefano Donghi nella specialità kata, mentre Edoardo Fiore ha conquistato il terzo posto nel kumite, categoria molto impegnativa in cui ha affrontato eccellenti combattenti.

Gli atleti della asd Bushi Karate-do si allenano tutti i lunedì e giovedì nella palestra intercomunale della Valletta Brianza in Via Brianza dalle 19 alle 21.

Per qualsiasi informazione contattate il maestro Donato Tentorio al 339 2076840