L’As Merate Volley vince anche in casa: conquistati altri 3 punti

Vittoria per 3 a 0 contro il Gorlago sabato sera alla palestra di via Montello

I gialloblu hanno mostrato attenzione e concentrazione, resistendo alla pressione della formazione bergamasca

MERATE – Esordio vittorioso anche in casa per l’As Merate volley che dopo i tre punti portati a casa a Scanzorosciate nella prima partita di campionato di serie C, ha saputo conquistare una netta vittoria per 3 a 0 anche sabato sera durante il match disputato nella palestra della scuola primaria di via Montello.

I ragazzi di coach Debora Spreafico si sono trovati di fronte il Gorlago, una squadra decisamente pronta e preparata a giocare contro i gialloblu. I primi minuti del primo set hanno visto i bergamaschi partire con il piede sull’acceleratore, riuscendo a staccare il Merate di ben 5 punti.

Una doccia fredda che è servita a suonare la riscossa, con i brianzoli veloci a recuperare il terreno perso e invertire il senso di rotta lottando per conquistarsi il primo set. Un atteggiamento che si è visto quando i gialloblu sono tornati sotto rete per il secondo set con una partenza decisa e aggressiva. Gli avversari hanno poi mostrato a loro volta grinta e determinazione, recuperando dei punti, ma non abbastanza per riuscire a portare a casa il set.

Tra adrenalina e grande senso di competizione si è disputato il terzo set, giocato punto a punto. Gorlago ha mostrato di non voler gettare la spugna, difendendo ogni pallone. Un atteggiamento roccioso che ha messo in difficoltà Merate con i ragazzi che hanno perso qualche punto di troppo. Il set si è comunque chiuso per la formazione locale per 25 a 23.

“La squadra è concentrata e attenta alla richieste. In settimana porteremo avanti il nostro lavoro per migliorare la qualità di alcuni fondamentali” le dichiarazioni, a caldo, dello staff guidato da Spreafico.