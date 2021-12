Merate, gli auguri dell’assessore Procopio: “Sarà un Natale di responsabilità personale”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo un contributo dell’assessore Procopio in merito alle festività natalizie.

Caro direttore,

le scrivo per recapitare tramite il suo giornale gli auguri di buon Natale e buone feste a tutti i meratesi e anche un invito alla prudenza durante i festeggiamenti, a causa dell’aumento dei contagi.

Mi rivolgo a tutti indistintamente, a me per primo e in particolare ai giovani e ai gestori di bar e ristoranti chiedendo loro, per non rischiare nuove chiusure e garantire un sereno periodo delle festività di evitare di creare assembramenti all’interno e all’esterno dei locali, di rispettare le norme vigenti da ieri.

Vi segnalo che all’articolo 2 del DL Festività è previsto l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto anche in zona bianca. Lo stesso decreto all’articolo 4. vieta feste, comunque denominate, gli eventi e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Pertanto ai più giovani ricordo di tenere le mascherine sempre e rispettare il distanziamento “fisico e personale” (non mi piace chiamarlo distanziamento sociale) e ai gestori di intervenire quando si creano assembramenti dentro il locale e in prossimità.

Purtroppo queste precauzioni servono per noi stessi ma anche per proteggere i nostri cari e in particolare i più fragili, nonni e bimbi che incontreremo per lo scambio di auguri.

Un ringraziamento a tutti i volontari, vera spina dorsale delle nostre comunità, che consentono un efficiente gestione dell’hub vaccinale di via Cazzaniga a Merate dove mi sono recato per farmi somministrare la terza dose. Complimenti.

Sarà un altro Natale di responsabilità personale, speriamo l’ultimo. Collaboriamo tutti insieme per ripartire con un 2022 migliore.

Buon Natale alla sua redazione e a tutte le famiglie.

Auguri,

Giuseppe Procopio

Vice sindaco

Delega allo sviluppo del territorio e alle attività produttive.