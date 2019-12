Olgiate, pompieri al lavoro per un principio d’incendio

Allerta per un principio d’incendio ad una canna fumaria

Intervento dei Vigili del Fuoco in via Roma a Olgiate

OLGIATE – Due squadre dei pompieri sono intervenute lunedì mattina a Olginate per un principio d’incendio al comignolo di un abitazione in via Roma.

Sarebbero stati i proprietari di un appartamento dello stabile ad accorgersi del fumo eccessivo e a lanciare l’allarme. I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto con un’autoscala e un altro mezzo per verificare le condizioni della canna fumaria.

Al lavoro anche la Polizia Locale che ha interdetto l’accesso a via Roma, deviando il traffico, per consentire le operazioni dei pompieri.