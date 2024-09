Osnago, il 12 ottobre il torneo di burraco per Faresalute

Il torneo di burraco si terrà alla scuola primaria in via Matteotti

OSNAGO – Un torneo di burraco per sostenere l’attività di Faresalute, organizzazione di volontariato attiva nel campo della salute. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre alle scuole elementari di via Matteotti: alle 16 verranno registrati i partecipanti mentre il torneo inizierà alle 16.30.

La quota di partecipazione è di 15 euro a testa: le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 180 iscritti.

Sono previsti un omaggio di benvenuto e un ricco buffet. Sarà presente anche un giudice arbitro federale per vigilare sul corretto andamento del torneo.

Per iscrizioni contattare dalle 17 alle 19 Luisa 329 5613579 e Maria Grazia 340 2250900.