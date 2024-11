Scuole, nomine sbloccate: in arrivo nove nuovi presidi

Il decreto di assegnazione delle sedi è di giovedì 31 ottobre

Per nove istituti lecchesi termina il periodi di reggenza: i nuovi dirigenti scolastici prenderanno servizio l’11 novembre

LECCO – Basta reggenti, in arrivo i presidi “titolari”. Giovedì scorso, 31 ottobre, l’Ufficio scolastico regionale ha provveduto infatti a nominare i dirigenti scolastici degli istituti che, a seguito del ricorso al Tar presentato contro la nomina dei vincitori del concorso riservato del 2017, erano rimasti senza una guida ed erano stati assegnati provvisoriamente a dei reggenti che resteranno in servizio in queste scuole fino all’11 novembre.

In questa data, assumeranno invece l’incarico i dirigenti neoassunti che saranno tenuti a restare in servizio in Lombardia per un determinato periodo di tempo e a sostenere anche un periodi di prova.

Ecco le novità per la Provincia di Lecco

All’istituto comprensivo di Cernusco Lombardone, che racchiude le scuole di Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia, prenderà servizio Calogero Fucà al posto della reggente Mariacristina Cilli, preside a Missaglia mentre a Robbiate entra in servizio Roberta Spinazzi al posto di Alessandra Policastro, titolare al liceo artistico Medardo Rosso di Lecco.

A Olginate invece il nuovo preside sarà Gianfranco Restivo lasciando cosi Luisa Zuccoli preside esclusivamente all’istituto superiore tecnico Badoni mentre a Galbiate Guido Vitileia subentrerà a Mariapia Riva.

A Calolzio, al comprensivo Manzoni, che ricomprende tutti i plessi della Valle San Martino lecchese, arriva Giuseppe Andrea Fidone, prendendo il posto di Sabrina Scola che potrà così concentrarsi esclusivamente sulla guida del liceo Agnesi di Merate mentre a Casatenovo arriva Simonetta Baldari, rilevando il testimone di Alessandra Ansaldi, preside titolare a Cassago.

Gli istituti superiori

Le novità riguardano anche gli istituti superiori con l’ingresso di Carmen Saffioti all’istituto tecnico Viganò di Merate e di Jessica Sala al Fiocchi di Lecco.

Infine Emanuela Marino è stata nominata dirigente all’istituto professionale Graziella Fumagalli di Casatenovo.

Sono nove quindi i nuovi dirigenti nominati a fronte di 13 istituti che a fine agosto risultavano scoperti e per i quali si era reso necessario provvedere a una supplenza. Per i quattro istituti che non compaiono nella tabella diffusa giovedì dall’istituto scolastico regionale lombardo, ovvero Valmadrera, Premana, Civate e Cremeno nulla dovrebbe cambiare rispetto alle attuali reggenze.