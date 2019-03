M.P. – Recuperare il fisico dopo lo stress dell’allenamento mentre si dorme? Da oggi è possibile grazie a Dorelan ReActive, il nuovissimo materasso nato per migliorare il riposo ed il recupero di tutti gli sportivi. ReActive è la massima espressione dell’eccellenza di Dorelan nello sviluppo dei materassi ed è il primo materasso progettato da ingegneri meccanici, biometrici e chimici, testato da atleti professionisti.

Potete trovare (e provare!) l’ultimo arrivato in casa Dorelan presso il negozio CheSonno Materassi & Co in Piazza XXV Aprile 7 a Lecco.

Dorelan ReActive è un concentrato unico di tecnologia pensato per favorire il miglior riposo e recupero fisico. Come dimostrato, la qualità del sonno è il fattore più importante del recupero di uno sportivo a tal punto da determinare un miglioramento delle loro performance. Così è nato il progetto Reactive e il nuovo materasso, risultato di due anni di lavoro da parte di medici, ricercatori e preparatori atletici. Attraverso le esperienze di atleti e di coach di alto livello, Dorelan ha studiato a fondo i problemi del sonno e del recupero in modo da applicare le evidenze scientifiche per creare un prodotto che risponda alle esigenze degli sportivi e di chi conduce una vita attiva. In questo modo Dorelan ReActive diventa un vero e proprio strumento di allenamento.

Il punto forte del nuovo materasso? L’unione delle ultime due migliori tecnologie brevettate di Dorelan, il MyFormReactive (una schiuma poliuretanica di ultima generazione) e il Twin System Reactive (l’avanguardia tecnologica dei sistemi a molle indipendenti) che ha aperto le porte alla nuova frontiera del riposo. Grazie allo strato di 3,5 cm di MyForm Memory Reactive la densità è distribuita in maniera uniforme su tutta la superficie di contatto, riducendo le tensioni muscolari e mantenendo una traspirazione ottimale e continua. Il Twin System Reactive. grazie alle molle a doppia spirale in lega d’acciaio arricchita con una speciale fibra di carbonio HS favorisce una totale distensione vertebrale, riducendo il dolore dorso-lombare. Il nuovo Dorelan Reactive è così più elastico, traspirante e resistente di qualunque altro materasso.

Per il suo lancio Dorelan ha attivato la promozione 100 giorni di prova gratuita. Come funziona? Dall’1 al 31 marzo scegli di dormire su Dorelan Reactive, prova il materasso e lo paghi dopo 100 giorni.

Puoi provare il nuovo Dorelan Reactive presso CheSonno Materassi & Co a Lecco, in Piazza XXV Aprile civico 7.

Info e contatti http://www.chesonno.com/ tel 0341 1842034

Facebook Chesonno Materassi & Co

Instagram chesonno_materassi

Altre info www.dorelan.it, Facebook Dorelan Reactive