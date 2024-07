Ai Resinelli un’escursione per conoscere i lupi

L’escursione prevista il 20 luglio partirà dal Piazzale delle miniere e attraverserà i sentieri del Parco del Valentino

A condurre i partecipanti guide esperte. Si raccomanda abbigliamento adeguato.

PIANI RESINELLI – Nell’ottica di fornire una maggiore consapevolezza del territorio in cui viviamo è in programma per sabato 20 luglio un’escursione sui sentieri del Parco del Valentino ai Piani Resinelli. L’escursione, battezzata come “Il ritorno del lupo: conosciamolo per imparare a conviverci“, inizierà alle 9.30 dal Piazzale delle miniere e durerà circa 2 ore e sarà aperta a tutti.

I viandanti saranno guidati da Arianna Cecchini, accompagnatore di media montagna, e Mauro Belardi, biologo ed esperto di sviluppo di progetti di conservazione.

L’evento, che è gratuito, potrebbe essere rimandato o cancellato a seconda delle condizioni meteo. È inoltre importante ricordare che l’ente organizzativo non si assume responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante l’evento e che i bambini dovranno necessariamente essere accompagnati da un adulto. Viene raccomandato l’utilizzo di un abbigliamento comodo e adeguato e di scarpe da trekking.

Viene qui allegata la locandina dell’evento

Ulteriori informazioni su comunitamontana.lc.it e resinellioutdoorexperice.it

È inoltre possibile contattare: info@resinellioutdoorexperience.it, cultura@comunitamontana.lc.it.