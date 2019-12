Carenno. Paolo e Cristina lasciano il Bar Ristoro Pertus, l’addio dei gestori

Pubblicata sulla pagina FB del locale la lettera di saluto

“A malincuore il bar ristoro Pertus giunge alla fine della sua avventura”

CARENNO – Lo hanno annunciato ieri, domenica, attraverso la pagina Facebook del bar situato in località Forcella Alta, a pochi passi dal laghetto, sopra Carenno, ai piedi del Monte Tesoro.

Cristina e Paolo, gestori del Bar Ristoro Pertus, lasciano l’attività: “A malincuore dobbiamo comunicarvi che il Bar Ristoro Pertus è giunto alla fine della sua avventura”, inizia con queste parole la sentita lettera in cui i gestori del locale, che chiuderà il prossimo 24 dicembre, hanno ringraziato quanti li hanno accompagnati nel corso di questi anni.

Un vero peccato perché in questo tempo il locale era diventato un punto di riferimento sia in estate che in inverno. ECCO LA LETTERA DI ADDIO DI PAOLO E CRISTINA