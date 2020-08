Erve. Rifiuti sui sentieri, i gestori della Capanna Monza chiedono più rispetto

“San Carlo, Pra’ di Ratt e Valle Verde ridotti a una latrina”

“Chiediamo alla gente buon senso e un sacchetto nello zaino dove mettere i fazzoletti sporchi”

ERVE – L’appello arriva direttamente dai gestori della Capanna Alpinisti Monzesi, Angelo e Valentina, che attraverso i social hanno richiamato coloro che frequentano i sentieri che da Erve salgono al rifugio a un maggior rispetto dell’ambiente.

Poche righe per esprimere il dissenso per come vengono trattati i sentieri della zona: “Abbiamo visto con grandissimo disgusto come sono stati ridotti i sentieri di San Carlo, Pra’ di Ratt e Valle Verde, definirli una latrina a cielo aperto è praticamente poco.

Uno stop va dato ma sopratutto chiediamo a tutta questa gente un po’ di buon senso, rispetto e anche un sacchetto da tenere nello zaino per metterci dentro i loro fazzoletti sporchi”.

Da qui l’amara conclusione dei due gestori: “L’unica riflessione che abbiamo fatto ci ha dato un’unica risposta: quello che siamo lo manifestiamo con le nostre azioni”.