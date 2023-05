Al Politecnico di Lecco la mostra “Vindur. Due rotte islandesi”

Alla scoperta dell’Islanda da due differenti punti di vista

Mostra fotografica di Luca Pozzoni e racconto di Pietro Mercuriali

LECCO – Sarà il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco (via Ghislanzoni 1/C) a fare da cornice lunedì 8 maggio (ore 19.30) all’inaugurazione della mostra e alla presentazione del cortometraggio “Vindur. Due rotte islandesi” curati da Luca Pozzoni e Pietro Mercuriali.

“25-09-2022 12:00 GMT – Northwest storm or violent storm, 25-33 m/s with wind-gusts over 45m/s. Damages due to wind are highly likely as well as blowing rocks. People are advised to secure loose objects. Traveling is not advised”. In Islanda, che si voglia o no, il vento è un compagno di viaggio. Si può decidere di non tenerne conto, rimanendo alla sua mercé, oppure ci si può far trasportare da esso, assecondandone la rotta e facendosi guidare in luoghi a volte inaspettati. Questo è il modo di viaggiare che i protagonisti di questo evento hanno scelto per scoprire la terra del ghiaccio.

Una mostra fotografica di Luca Pozzoni e un racconto di Pietro Mercuriali ci condurranno alla scoperta dell’Islanda da due differenti punti di vista. La mostra resterà aperta dall’8 maggio al 19 maggio. Orari di apertura della mostra: dal lunedì al sabato 9-19.

