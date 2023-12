Ande racconta la storia dell’alpinista e imprenditore Aldino Anghileri

Una mini serie video di 4 puntate dal titolo “Dàs a trà”

LECCO – Far parlare un alpinista non è mai facile, soprattutto quelli nati a metà del secolo scorso. Tolta qualche eccezione, sentirli parlare, farli ricordare, farli raccontare o farsi raccontare, non è mai cosa semplice.

Luca e Sara Anghileri, figli di quell’Aldino Anghileri alpinista e scalatore lecchese classe 1946, sono riusciti a farlo, dando vita a una video storia a puntate (saranno 4 in tutto) intitolata “Dàs a trà” (darsi retta, ascoltarsi), riprendendo quel concetto, o forse sarebbe meglio dire quel consiglio, che il “demone” della coscienza talvolta ci dà a discapito di consigli, suggerimenti, indicazioni impartite da questo e quell’altro.

E papà Aldino in montagna, ma ancor più nella vita, ha saputo “Dàs a trà” nei momenti cruciali. Lo ha fatto in montagna, che a volte ha significato anche “mollare la presa” e tornarsene a casa con le pive nel sacco, rimandando la sfida verticale “ad maiora” o, viceversa, insistendo, perseverando, rischiando, arrivando così a scrivere pagine di storia dell’alpinismo e una bella pagina di storia imprenditoriale lecchese sempre legata al mondo della montagna e dell’outdoor che si chiama Ande e che i figli Sara e Luca oggi continuano a scrivere con lui.

Per vedere la puntata numero 1 della storia di Aldino Anghileri è possibile anche andare sul sito di Ande: www.ande.it o direttamente al link diretto: https://ande.it/qde/das-a-tra-aldo/.

Per tutti gli amanti dell’alpinismo, dell’arrampicata, della montagna in generale, ma semplicemente per tutti i coloro che sono curiosi di sentire il racconto di una vita davvero speciale, sintonizzatevi e buona visione!