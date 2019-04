Ragni protagonisti alla seconda e ultima prova dei regionali lead a Brugherio

In settimana è arrivata anche la convocazione per la Coppa Europa boulder di Beatrice Colli

LECCO – La squadra di arrampicata sportiva dei Ragni ancora protagonista. Questa volta è stata la seconda e ultima tappa dei regionali Lombardia lead (corda) a regalare grosse soddisfazioni.

Giulia Passini, già campionessa regionale boulder Under 14, si è laureata campionessa regionale anche di corda (lead), vincendo la seconda tappa di ieri, domenica, a Brugherio.

In altre parole, Giulia sta dominando la categoria avendo vinto sia le due gare di boulder che di lead.

Nella Under 16 femminile, nella finale a 8, troviamo ben 4 atlete della squadra dei Ragni: Giulia Rosa e Beatrice Colli entrate come 2^ e 3^, Valentina Arnoldi (che solo due giorni prima ha chiuso il suo primo 8a in falesia) come 6^ e la sorpresa Iris Belli, una vera combattente, 7^.

E’ stata Valentina a dare spettacolo in finale, arrivando al top e seconda nella classifica generale solo per il peggior piazzamento in qualifica. “La sua prova di finale è stata così elegante e leggera che da sotto si è pensato che la via fosse troppo facile” hanno detto i suoi allenatori. Poco sotto Giulia, terza, e Beatrice, quinta; Iris settima e super felice.

Negli Under 16 maschili Samuele Bonfanti ha dato grande spettacolo nelle qualificazioni entrando in finale come primo: “Poi un inopinato calo di forza resistente lo ha fatto scivolare al sesto posto”.

Nelle varie categorie in finale anche Vera Missaglia (6° finale), Juri Villa (5°), Francesco Mauri (8°), Anna Aldè (8°) e Marco Meinardi (8°). “Tutti non lontano dai podi e lacune tecniche più che fisiche da sistemare”.

“In settimana era anche arrivata la convocazione per la Coppa Europa boulder di Beatrice Colli, e come squadra ci godiamo davvero tante soddisfazioni anche se l’appetito viene mangiando e i margini di miglioramento, per tutti, sono enormi”.