Cai Lecco. L’Alpinismo Giovanile pensa al post coronavirus

“Non possiamo darvi date, ma ecco le mete delle gite”

In attesa che tutto torni alla normalità: “Vi siamo vicini”

LECCO – Nei giorni scorsi si sarebbe dovuta svolgere la presentazione delle attività di Alpinismo Giovanile (AG) del Cai Lecco per l’anno 2020, saltata a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID-19).

Il gruppo di Alpinismo Giovanile del CAI Lecco, in attesa che tutto torni alla normalità e in un’ottica di sensibilizzazione, si sente vicino alle famiglie dei bambini e ragazzi che in questa particolare situazione si devono organizzare al meglio nel continuare a svolgere il proprio lavoro in concomitanza con la chiusura delle scuole.

“Sicuramente i bambini percepiscono le difficoltà delle proprie famiglie e quindi stacchiamo solo per un attimo dalle angoscianti notizie sul COVID-19 e leggiamo le seguenti righe sulle possibili iniziative che il gruppo AG proporrebbe una volta usciti da questa emergenza nazionale e mondiale”.

Archiviate le due attività invernali svolte: una nel mese di gennaio con la salita lungo la via invernale al Grignone per giungere al rifugio Brioschi, rivolta ai ragazzi over 14, e l’altra nel mese di febbraio, per tutte le fasce di età, la quale ha portato i partecipanti sui sentieri del monte Barro; il collettivo del gruppo AG sta valutando come programmare le future iniziative dopo lo stop obbligato dall’emergenza sanitaria.

Il gruppo di AG si rivolge ai bambini e ai ragazzi in età scolare, suddivisi in tre fasce d’età:

Attività under 11 rivolta ai più piccoli, dai 7 ai 10 anni (nati dal 2010 al 2013),

Corso di perfezionamento per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni (nati dal 2006 al 2009),

Attività over 14, riservata ai ragazzi delle scuole superiori dai 14 ai 18 anni (nati dal 2006).

“Attualmente non è possibile specificare le date delle uscite, ma possiamo informarvi sulle mete che sono state programmate in precedenza e si cercheranno di realizzare”.

Attività rivolte agli under 11

I luoghi scenario delle escursioni saranno: Prima Alpe e Terza Alpe (Canzo), Sant’Ulderigo (Casargo), Sasso Gordona (Moltrasio), Sostila (Sirta – SO), Monte Magnodeno (Lecco), Rifugio Motta (Valmalenco) e rifugio Tita Secchi (valle Camonica).

Attività dagli 11 ai 14 anni

Allo scoperta del monte Cornizzolo, la ferrata dello Zucco di Sileggio, il monte Moregallo, il monte Croce (alpe Cainallo), il passo del Cammello (piani d’Erna), la val Biandino, la Valposchiavina e l’alpe Devero.

Attività over 14

Si effettueranno le escursioni ai laghi del Porcile (val Tartano), la ferrata del Venticinquennale (Corni di Canzo), la ferrata monte Grona, l’uscita in grotta ed il sentiero del Viandante.

La finalità delle attività / corsi è quella di avvicinare il ragazzo all’ambiente montano – alpino, trascorrendo una giornata all’aria aperta. L’idea è quella di trasmettere la passione per la montagna, imparando come si deve affrontare una gita, partendo proprio dall’inizio come preparare e cosa mettere nello zaino. Insieme ad un gruppo di accompagnatori motivato e disponibile i bambini e i ragazzi potranno, divertendosi, conoscere luoghi nuovi tutti da esplorare, incontrare animali domestici e selvatici ed anche imparare i nomi dei colorati e profumati fiori. Non mancheranno nemmeno due ingredienti fondamentali: il gioco e il divertimento.

“Andare in montagna è faticoso, però, si vivono sempre forti emozioni e soddisfazioni. Perciò non pensateci troppo, iscrivetevi (dopo il 3 aprile 2020) ad una delle attività/corsi proposte dall’Alpinismo Giovanile del CAI Lecco”.

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare il sito web del CAI Lecco (www.cai.lecco.it) e i social network del gruppo di Alpinismo Giovanile (Facebook e Instagram agcailecco).