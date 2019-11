Cai Lecco. Pranzo sociale per il Gruppo Età D’Oro

LECCO – Pranzo sociale per gli iscritti al Geo (Gruppo Età d’Oro) che coordina i Seniores del Cai di Lecco. Quest’anno, nello scenario di una tipica giornata novembrina, l’importante evento si è svolto in un locale di Imbersago lo scorso 27 novembre. In 120 hanno trascorso qualche ora insieme, a tavola.

Il presidente Michele Bettiga, coadiuvato dalle instancabili Ambrogina e Pinuccia, ha consegnato le tessere che testimoniano di aver effettuato almeno nove uscite nell’arco dell’anno, e quindi di potersi fregiare della qualifica di socio. Le attività proseguono ed è imminente la visita a Milano per poter ammirare le opere del Guggenheim di New York, mentre, tempo permettendo, si continua con le escursioni autunnali. A tagliare la torta sono stati il presidente Bettiga e il vicepresidente Enrico Roncaletti che hanno sancito così la fine della giornata, trascorsa senza zaino e scarponi, ma addirittura un po’ in… ghingheri.