Confcommercio. Stefano Valsecchi nuovo presidente del gruppo rifugisti

Prende il posto di Anna Bortoletto che resta nel Consiglio in carica fino al 2026

Il direttivo del gruppo è completato da Alessandro Spazzadeschi (Rifugio Shambalà) e Davide Rupani (Rifugio Lecco)

LECCO – Passaggio di consegne alla guida del Gruppo Rifugisti di Confcommercio Lecco. Infatti l’assemblea svoltasi lo scorso 8 giugno, presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi a Lecco, ha sancito il passaggio del testimone tra la presidente uscente Anna Bortoletto (in carica dal 2016) – che gestisce il Rifugio Grassi, in località Bocchetta di Camisolo-Pizzo dei Tre Signori (Valtorta) – e Stefano Valsecchi – gestore del Rifugio Azzoni in vetta al Resegone.

Il nuovo presidente Valsecchi resterà in carica fino al 2026; Anna Bortoletto, che era stata rieletta in occasione della assemblea elettiva del luglio 2021, rimarrà in consiglio assicurando la sua esperienza.

Il Direttivo del Gruppo, fondato in seno a Confcommercio Lecco nel 2011, è completato da Alessandro Spazzadeschi (Rifugio Shambalà, Alpe Giumello) e Davide Rupani (Rifugio Lecco, Piani di Bobbio). Valsecchi, Spazzadeschi e Rupani avevano fatto il loro primo ingresso in Consiglio un anno fa, in occasione delle elezioni.