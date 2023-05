Crisi climatica e ghiacciai, Monti Sorgenti presenta la mostra Terra Glacialis

Il ritiro dei ghiacciai visto attraverso un impietoso confronto di immagini

La mostra curata del Servizio Glaciologico Lombardo vuole portare a conoscenza di tutti la situazione

LECCO – Una mostra che sta riscuotendo un grande successo e che, in maniera impietosa, descrive attraverso comparazioni fotografiche l’impatto del cambiamento climatico sui ghiacciai della Lombardia. Ancora una volta è l’attualità a tener banco nel programma di Monti Sorgenti, la rassegna dedicata alla montagna organizzata da Cai Lecco, Ragni e Fondazione Cassin.

Nel pomeriggio di ieri, 11 maggio, è stata inaugurata la mostra “Terra Glacialis – I ghiacciai della Lombardia: un patrimonio minacciato dalla crisi climatica” a cura del Servizio Glaciologico Lombardo. Un susseguirsi di fotografie corredati da dati e grafici che il Servizio Glaciologico Lombardo ha raccolto negli anni e che testimoniano la riduzione delle superfici e l’estinzione di alcuni ghiacciai.

Particolare anche lo spazio scelto per allestire la mostra visitabile fino al 19 maggio presso lo sala espositiva “Le Cose” di via Corti, 12 a Pescarenico messa a disposizione dal graphic designer Paolo Vallara: “Siamo qui perché crediamo sia importante valorizzare non soltanto le zone più note della città ma anche quelle più periferiche – ha detto Vallara -. In questo caso ci troviamo in un quartiere, Pescarenico, che dal punto di vista culturale è straordinario. Questo è lo spazio che pian pianino stiamo costruendo per poi arrivare a condividerlo con iniziative di qualità come questa”.

E’ stato poi il coordinatore della rassegna Emilio Aldeghi a introdurre il pubblico presente alla mostra: “Ci teniamo tantissimo ad affiancare alle iniziative più popolari e più leggere, momenti più culturali e di riflessione. In questo caso, grazie al Servizio Glaciologico Lombardo, proponiamo una mostra di grande qualità che ha già riscosso tantissimo interesse perché consente al visitatore di toccare con mano il pressante problema del ritiro dei ghiacciai“.

All’inaugurazione è intervenuto anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini, presidente della commissione speciale per la tutela dei territori di montagna e di confine: “Ringrazio per questa bellissima iniziativa e per la rassegna Monti Sorgenti – ha detto -. Il tema dei ghiacciai è importantissimo perché sono il serbatoio della riserva idrica della nostra regione. Ogni anno perdiamo irreparabilmente risorse idriche: è importante testimoniare, è importante comunicare, è importante sensibilizzare, ma è importante anche fare qualcosa tutti insieme, nel nostro piccolo, per conservare questo patrimonio”.

Giovanni Prandi, presidente del Servizio Glaciologico Lombardo, è entrato negli aspetti più tecnici della mostra: “L’idea della mostra è nata un paio di anni fa perché molto gente, specialmente chi non frequenta la montagna, non è consapevole di ciò che sta accadendo ai nostri ghiacciai. E’ più di 30 anni che monitoriamo questi ghiacciai perciò, a disposizione di tutti i cittadini, ci sono tantissimi dati e fotografie. L’idea di fare una mostra itinerante, però, è nata per raggiungere anche coloro che non sono a conoscenza di queste problematiche e sensibilizzare soprattutto le scuole. Queste fotografie sono una dimostrazione drammatica di ciò che sta succedendo. Le soluzioni? Non ci sono molti strumenti per fare in modo che i ghiacciai non arretrino, entro la fine del secolo molti di questi ghiacciai spariranno. L’unica cosa che possiamo fare è mitigare l’impatto dell’uomo sull’ambiente e ridurre la nostra immissione di Co2 in atmosfera“.

La mostra si conclude con alcune buone pratiche per rallentare questo processo e provare a dare un un futuro un po’ più roseo alle nuove generazioni: “Il ghiacciaio è una spia climatica e, purtroppo, ci dà la dimostrazione di quello che sta accadendo”.

Chi non si è ancora reso conto della situazione dei nostri ghiacciai ha un’ottima occasione per scoprire, in modo scientifico, lo stato di fatto di quello che sta succedendo…

