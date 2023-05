Emozioni in Maglione Rosso, una serata in viaggio coi Ragni di Lecco

Nell’ambito di Monti Sorgenti il tradizionale appuntamento per scoprire un anno di attività sulle montagne del mondo

“I Ragni stanno bene. L’anno scorso sono entrati nuovi soci giovani stra-motivati, un’energia positiva che fa solo bene!”

LECCO – Ancora una volta la Serata in Maglione Rosso non ha deluso le attese delle tante persone che, mercoledì sera, hanno riempito il teatro Cenacolo Francescano di Lecco per vedere le ultime imprese degli alpinisti del gruppo Ragni della Grignetta. Una serata dal sapore particolare perché accanto alle performance sportive, gli scalatori sono riusciti a mostrare anche il loro volto più umano che si è rivelato, a più riprese, attraverso quei valori che non sono cambiati in 80 anni di storia: amicizia, solidarietà, spirito di gruppo e attenzione per l’ambiente.

Dopo un doveroso ringraziamento agli sponsor che danno concretezza alle idee trasformandole in realtà (sul palco i rappresentanti delle aziende Rock Experience, Camp, Scarpa e Sport Specialist), il saluto delle istituzioni con il consigliere regionale Giacomo Zamperini, l’assessore del comune di Lecco Giovanni Cattaneo e il delegato del Coni Lecco Daniele Pezzini (in sala anche il presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Carlo Greppi e il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni).

“I Ragni stanno bene – ha esordito il presidente del gruppo Schiera Luca Schiera -. Facciamo sempre la nostra attività, siamo in tanti anzi, siamo ancora di più perché l’anno scorso sono entrati nuovi soci giovani tenendo vivo quel ricambio generazionale che va avanti da sempre e che è la caratteristica del nostro gruppo. Giovani stra-motivati che motivano anche chi è socio già da qualche anno: un’energia positiva che fa solo bene! E poi mi piace sottolineare che ci sono tante persone che ci seguono e questa è una di quelle occasioni dove tocchiamo con mano questo affetto, perciò grazie a tutti”.

Crisi climatica, documentario “The Last Skiers”

La bella serata è subito entrata nel vivo con la proiezione del trailer del documentario “The Last Skiers” di Veronica Ciceri. Un momento di riflessione con le istituzioni presenti su un tema importantissimo, quello della fine dello sci per la carenza di neve in tanti comprensori (in evidenza quello del Monte San Primo). Le immagini hanno presentato un piccolo viaggio tra gli impianti sciistici in disuso, il film presenta un passato che non esiste più portando in primo piano il tema del cambiamento climatico e l’esigenza di modificare il modo di vivere la montagna. I Ragni hanno voluto così accendere un riflettore su un tema articolato, ricco di sfaccettature che inevitabilmente coinvolge tutti. E un pensiero non poteva non andare alle popolazioni dell’Emilia Romagna che, proprio in queste ore, stanno facendo i conti con la crisi climatica nella maniera più drammatica possibile.

Maurizio Tasca e il “Distanziamento a-sociale” sulla Presolana

Sono state le montagne dietro casa a dare il via a un vero e proprio giro del mondo legati alla corda dei Ragni di Lecco. Protagonista il maglione rosso bergamasco Maurizio Tasca che, assieme all’amico Luca Masarati, ha raccontato l’apertura di una via nuova sulla parete Nord della Presolana, la regina delle Orobie. Una bella avventura fatta di amicizia e vissuta a cavallo dell’emergenza covid. I due alpinisti, tra l’altro, hanno fatto base al rifugio Albani, sottolineando come l’attenta gestione dei capanat Sandra e Chicco stia facendo rivivere anche dal punto di vista alpinistico questo splendido angolo di montagna bergamasca.

I Ragni e il Sud Italia

Piano piano il viaggio ha ampliato il suo raggio. Proseguendo il progetto Pietra del Sud cominciato diversi anni fa e che prevede la chiodatura di pareti nel Sud Italia, un gruppo di Ragni guidato da Simone Pedeferri ha fatto tappa a Palermo per scrivere un nuovo capitolo dal titolo “L’isola verticale” sulla parete Aracnobobo’s. Il film, oltre all’aspetto tecnico che ha visto la chiodatura di diverse vie tra cui l’evocativa “I cento passi” (“una delle vie più belle che ho attrezzato al mondo” ha detto Pedeferri), ha raccontato dell’amicizia che può nascere attraverso l’arrampicata e, nel caso specifico, il forte legame tra Ragni e Bobo’s Team (da qui il nome della parete Aracnobobo’s) che, tra l’altro, ha portato l’azienda lecchese Rock Experience a sponsorizzare anche il gruppo siciliano.

Aneddoti di Marco Vago

Un sottile filo unisce le diverse generazioni di Ragni, un passaggio di testimone che contribuisce a mantenere vivi quei valori e quello spirito che nel lontano 1946 spinsero un gruppo di alpinisti a cucire su un maglione rosso il leggendario ragno a sette zampe. Proprio in questo solco si inserisce un progetto che vuole raccontare (e tramandare) la figura di alcuni Ragni che hanno fatto la storia del gruppo. Durante la serata è stato presentato un ritratto di Marco Vago e di quell’alpinismo di inizio Anni 2000 che ha aperto una nuova stagione dei Maglioni Rossi. Nella chiacchierata di Marco Vago con Riky Felderer c’è tutto: etica, passione, sogni, avventura, amicizia… un patrimonio da tramandare alle nuove generazioni.

All’apice della difficoltà, il primo 9b di Stefano Carnati

Forza, tecnica, esplosività, muscoli tesi fino allo spasimo e gesti atletici che sembrano opere d’arte. Il giovane Stefano Carnati è la quinta essenza dell’arrampicata sportiva e nel suo video ha mostrato quando può essere divertente ricercare il proprio limite su una falesia in pochissimi centimetri di roccia o su un boulder a pochissimi centimetri di altezza dal suolo. E così il Ragno di Erba ha raccontato la bellissima vacanza a Rocklands in Sud Africa, un vero e proprio parco giochi per boulderisti dove misurarsi su alcuni dei blocchi più famosi al mondo, per poi parlare della recente splendida ripetizione di Erebor ad Arco di Trento, il suo primo 9b. Immagini che hanno mostrato agli spettatori la massima espressione del gesto dell’arrampicata.

Lola Delnevo e la traversata della Patagonia in handbike

I Ragni di Lecco non si arrendono davanti a nessuna difficoltà e Lola Delnevo ne è un esempio. La sua avventura è davvero particolare perché ha deciso di attraversare la Patagonia, 1.300 chilometri da El Chalten a Ushuaia, con la sua handbike accompagnata dall’amica Stefania Valsecchi. Un’avventura diversa, unica, ma che incarna tutte quelle motivazioni che hanno spinto i Ragni nella loro storia a esplorare tutti gli angoli del mondo. Lola è così, non si è arresa all’incidente in montagna che le ha fatto perdere l’uso delle gambe, ha solamente cambiato prospettiva continuando a realizzare i suoi sogni.

Ice effect: adrenalina sulle remote cascate di Banff

La serata si è conclusa in Canada sulle remote cascate di ghiaccio di Banff. Tanta adrenalina sugli effimeri strati di ghiaccio dove per scalare è necessario trovare il giusto equilibrio tra forza e delicatezza. David Bacci, Giacomo Mauri e JeanDaniel Pession ci hanno accompagnato in alcuni dei luoghi mitici del cascatismo canadese immersi in paesaggi da favola. Immagini suggestive che hanno mostrato anche una caduta (fortunatamente senza nessuna conseguenza) causata dal distacco di una candela di ghiaccio. L’alpinismo è anche sinonimo di imprevisto, ma nulla è lasciato al caso: il fatto di aver piazzato le giuste protezioni ha ridotto il rischio limitando le conseguenze della caduta.

Una serata ricca di emozioni e di spunti di riflessione, ma prima della tradizionale foto di gruppo, c’è stato spazio anche per la solidarietà. In particolare Carlo Aldè ha parlato di un progetto di volontariato in Madagascar con cui i Ragni sono venuti a contatto attraverso le loro scalate in giro per il mondo. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.bokymamiko.com/it.