Arrampicata. Stefano Carnati sale Erebor ad Arco, il suo primo 9b

LECCO – La notizia è di qualche giorno fa, ma per il mondo dell’arrampicata è di assoluto rilievo. Stefano Carnati ha ripetuto Erebor una via di 9b all’Eremo di San Paolo di Arco (TN) liberata nel 2021 da Stefano Ghisolfi e ripetuta, al momento, da Laura Rogora, Adam Ondra e Jakob Schubert.

I nomi in questione sono strepitosi e Stefano Carnati, Ragno della Grignetta residente a Erba, si è aggiunto alla lista dei migliori salendo, dopo cinque 9a+, anche il suo primo 9b: “Da quando è stata liberata da Stefano Ghisolfi è diventata una via di riferimento e ci tenevo a misurarmi su una via simbolo – ha raccontato Carnati -. Poi si trova ad Arco di Trento, relativamente vicino, perciò lo scorso novembre ho deciso di provarci”.

C’è voluto un po’ di tempo per salire la via principalmente perché il 24enne può arrampicare solo nei week-end: “Ho una settimana piuttosto impegnativa perché sto affrontando il dottorato in Scienze Chimiche Ambientali all’Università dell’Insubria a Como, perciò riesco a mettere le mani sulla roccia solamente nel fine settimana. Quando arrampichi nei ritagli di tempo diventa complicato trovare la giusta forma fisica e nel contempo trovare la via nelle giuste condizioni. Ci sono state giornate in cui sono riuscito a fare un solo tentativo”.

La caparbietà e il talento di questo giovane alla fine hanno avuto la meglio: “Al di là del fatto che è stato il mio primo 9b, amo confrontarmi con salite di questo genere e misurami con i migliori per cercare di alzare sempre più l’asticella. Questi fattori danno sicuramente un valore aggiunto, è stato un ottimo test e la soddisfazione è davvero grande”.