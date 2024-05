Belée de Cursa 2024, vincono Pozzi e Zugnoni al femminile

Sul percorso corto da 6 km vincono Bonfanti e Concilio al femminile

Grande partecipazione con ben 920 runner al via

LECCO – Davvero un grande successo di partecipazione alla Belèe de Cursa, gara di corsa in montagna, che si è svolta questa mattina, domenica sui due tradizionali percorsi. Quello da 6 chilometri quasi interamente su asfalto che si snoda per le vie dei rioni di Belledo e Maggianico al quale hanno preso parte molte famiglie con giovani e giovanissimi ai nastri di partenza e quella più competitiva da 11 chilometri, che si è snodata lungo i sentieri della zona boschiva sopra gli abitati di Belledo, Maggianico, Acquate e Germanedo.

In totale sono stati ben 920 gli atleti che si sono presentati ai nastri di partenza, 440 dei quali hanno preso parte alla 11 km e 480 alla 6 km.

A dettare legge nella gara lunga è stato Matteo Pozzi che ha stoppato le lancette del crono sul tempo di 44’55 al quale è stato consegnato il trofeo Gerry Corti am, al secondo posto Lorenzo Panzeri in 46’11” e al terzo posto Lorenzo Passoni col tempo di 46’26”.

Al femminile, vittoria di Laura Zugnoni che ha chiuso in 56’01”, in seconda posizione Alessia D’Amico (59’28”) e in terza Laura Acquistapace (1h00’06”).

Nella gara corta, vittoria al maschile di Marco Bonfanti in 19’56” al quale è stato assegnato il trofeo Alessandro Regazzoni am, seguito al secondo posto da Lorenzo Bonasio (21’48”) e al terzo Rayane Matrane (22’01”). Al femminile vince Dajana Concilio in 22’59”, seconda Michela Losa (26’15”) e terza Amadini Marta (26’23”).

Il primo bambino al traguardo è stato Giacomo Cattaneo in 25’14” al quale è andato il trofeo Luca Corti am, mentre la prima bambina è stata Marta Amadini in 26’23”al quale è andato il trofeo Alex Crippa am

Come sempre alla regia il GS Belledense ancora una volta impeccabile nell’organizzazione, con partenza e arrivo al piazzale antistante la “Fiocchi Munizioni SpA”, in via S. Barbara 4. In gara anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, che ha poi premiato insieme agli organizzatori i vincitori e gli atleti a podio nelle due gare.

Si ringrazia il Fotoclub Libero Pensiero per la collaborazione con le foto dei podi

GARA 11 KM

GARA 6 KM